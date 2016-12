Milan, attento: anche il Real Madrid su Mandzukic

15:26 - Milan, attento. Secondo quanto riportato da 'Marca', c'è anche il Real Madrid sulle tracce di Mandzukic. In un'ipotetica asta, la concorrenza dei merengues nella corsa al croato potrebbe rappresentare uno scoglio insormontabile per la dirigenza rossonera. Le recenti dichiarazioni in cui l'attaccante del Bayern Monaco ha manifestato il desiderio di cambiare aria hanno suscitato non poco interesse al tecnico del Real Madrid Ancelotti.



Se a tutto questo si aggiunge la probabilissima partenza di Morata, il gioco è fatto. Non è la prima volta che l'attaccante del Bayern viene accostato al club madrileno.