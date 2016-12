Milan: André Ayew, in attesa di Cerci

16:43 - André Ayew è il nome nuovo per il mercato del Milan. Galliani ha preso informazioni sull'ala del Marsiglia, 25 anni, messosi in luce con due gol durante il Mondiale in Brasile. L'esterno ghanese corrisponde all'identikit tracciato da Inzaghi (mancino che può giocare a destra) e soprattutto a quello della società rossonera, visto il contratto in scadenza 2015. E dunque si può arrivare alla soluzione a costi ridotti.

Per ora un sondaggio, ma quanto basta per far rifiutare al giocatore le proposte di Qpr e Dinamo Mosca. Il costo di 7 milioni, trattabili, al momento è la base di un discorso che il Milan ha avviato col procuratore di Ayew. Si può andare avanti, come spiega Claudio Raimondi, nell'attesa che si sblocchino due "casi": Robinho e Cerci.

Su Cerci, ribadiamo, c'è solo il Milan. O perlomeno è il club più vicino al torinista. E attende un segnale da parte del giocatore, che dica una parola riguardo ai rossoneri. Un "sì" oltre il quale trattare con l'amico Cairo la cessione.



Poi Robinho. Il brasiliano ha rifiutato ogni offerta proveniente dalla Grecia, perché vede il suo futuro in America, in Brasile o al massimo ricoperto da petrodollari negli Emirati Arabi.