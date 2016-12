Milan, addio Kakà: "Ritiro la maglia numero 22"

20:50 - Adesso è ufficiale: Ricardo Kakà non è più un giocatore del Milan. Dopo l'incontro fra Adriano Galliani e Bosco Leite, padre del giocatore, è arrivata la nota del club sul proprio sito: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con Kakà". Dopo 307 partite e 104 gol finisce l'avventura di Ricky in rossonero. Lo aspettano gli Orlando City da gennaio. Prima sei mesi in prestito al San Paolo.

Kakà dunque vola verso Orlando, dove martedì sarà presentato dal suo nuovo club. Prima di vestire la maglia degli Orlando City, Kakà giocherà in prestito al San Paolo per i prossimi sei mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2014. Anche l'ultimo scoglio legato all'ingaggio del giocatore durante la sua prossima esperienza in Brasile, infatti, è stato superato nelle ultime ore, come confermato domenica dal vicepresidente del club paulista: "E' stato risolto tutto tra le parti coinvolte - le parole di Guerreiro -, siamo tutti d'accordo". Dopo sette stagioni la storia di Kakà con la maglia del Milan è definitivamente giunta al capolinea.

KAKA' SI CONFESSA A MILAN CHANNEL

E Ricardo Kakà ha parlato a Milan Channel.

"E' stato un anno difficile per tutti, ma per me tornare al Milan e raggiungere le 300 partite con questa maglia e superato i 100 gol è stato bellissimo".

"La mia scelta non è legata al fatto che il Milan non gioca la Champions League, è un altro tipo di progetto. Non indosserò più la maglia numero 22, volevo lasciare questo segno anche ai tifosi del Milan. In Brasile credo che indosserò il numero 8 e poi in America il 10".

"Mi sono preso questi giorni di vacanza per pensare, ho sempre dichiarato di voler giocare un giorno in America e ora ho raggiunto l'accordo per giocare lì. Ora andrò in prestito al San Paolo e poi inizierò la mia avventura in America. L'Orlando city è una nuova squadra, con un bel progetto e ha un brasiliano come proprietario. Sono contento di tornare al San Paolo, è una grossa soddisfazione per me".