Milan, accordo con Alex: dal Psg a costo zero

13:41 - Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per la brutta eliminazione dalla Champions League che in casa Milan si parla già di mercato. I rossoneri infatti stanno iniziando a pianificare la prossima stagione a partire dal reparto difensivo e il primo colpo è il difensore brasiliano del Psg, Alex. L'accordo con il giocatore, in scadenza a giugno e quindi libero a costo zero, è già stato raggiunto. Da Parigi la smentita di Blanc: "Vorrei tenerlo".

Il flirt tra il Milan e il difensore brasiliano dura ormai da un paio di mesi. Alex a luglio si libererà a costo zero e porterebbe quell'esperienza e affidabilità su cui costruire un reparto difensivo solido. Per questo la società rossonera ha deciso di puntare forte su di lui, trentadue anni, trovando un accordo di massima con il giocatore e andando contro la volontà di Blanc di rinnovargli il contratto. Lo stesso tecnico del Psg ha smentito l'accordo, ma non ha nascosto un po' di rammarico: "E' normale che un giocatore in scadenza prenda dei contatti con altre società. Il Psg però ha un grande progetto, è difficile lasciarlo oggi. Fosse per me comunque lo terrei", ha detto ai microfoni di Premium Calcio.