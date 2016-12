Milan, accelerata per Cerci: incontro Galliani-Cairo

21:29 - Accelerata Milan per Alessio Cerci, già nel mirino dei rossoneri ai tempi di Allegri. Adriano Galliani ha incontrato a Forte dei Marmi il presidente del Torino Urbano Cairo: l'ad e il massimo dirigente granata avrebbero parlato anche dell'esterno, reduce da una grande stagione sotto la Mole ma desideroso di giocare in una big. Inzaghi lo vuole per il suo 4-3-3. Il Milan deve battere la concorrenza di Inter e Roma, che seguono da vicino il giocatore.

La prima richiesta del Torino però è molto alta, 20 milioni di euro, ma il Milan vuole provarci comunque cercando di concludere un corteggiamente iniziato con intensità già nello scorso mese di gennaio. Un pressing portato in prima persona dallo stesso Filippo Inzaghi a Formentera dove si trova anche l'esterno della Nazionale e del Torino.