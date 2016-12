Milan a caccia di rinforzi: Dzemaili molto vicino, piace Douglas Costa 

13:37 - Inzaghi cerca un centrocampista in grado di sostituire Montolivo, fuori fino a dicembre. E Galliani potrebbe accontentarlo con Blerim Dzemaili, 28enne svizzero in scadenza nel 2015 con il Napoli. La trattativa sarebbe già avviata: De Laurentiis chiede 7 milioni, il Milan ne offre 6 compresi bonus. I rossoneri lavorano anche sull'eventuale alternativa a Cerci, corteggiato dal Monaco. Si tratta del brasiliano dello Shakhtar Douglas Costa.

Il club del Principato avrebbe pronta un'offerta irrinunciabile sia per il Torino che per il giocatore azzurro: 20 milioni di euro e ingaggio da 2,5 milioni all'anno. Di fronte a queste cifre, Galliani avrebbe preparato il piano B, sfruttando anche la difficile situazione politica dell'Ucraina e in particolare della regione di Donetsk. Il mancino Douglas Costa ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma i rossoneri, che avrebbero già contattato l'agente Joorabchian, sperano in uno sconto consistente. L'obiettivo principale del Milan resta Cerci, ma i rossoneri sono pronti a qualsiasi evoluzione del mercato.