Mercato: vertice Juventus-Lazio per Candreva

17:55 - Dopo giorni di lavoro a fari spenti, la Juventus è uscita allo scoperto sul mercato. Il nuovo obiettivo dei bianconeri si chiama Antonio Candreva e così il presidente Andrea Agnelli ha incontrato Claudio Lotito a Roma, precisamente a Villa San Sebastiano di proprietà del patron biancoceleste. Vertice di due ore e mezza in cui inevitabilmente si è parlato di mercato: primo sondaggio per il centrocampista che sta facendo bene in Nazionale.

Trattativa complicata per Candreva soprattuto dopo il comunicato di Lotito che lo ha dichiarato incedibile. La quotazione dell'esterno fatta dai biancocelesti è elevata: si parla di 18-20 milioni di euro. In più c'è da battere anche la concorrenza del Psg che da qualche settimane sta provando a strappare il giocatore alla Lazio: i francesi restano comunque in vantaggio, mentre i bianconeri stanno provando a inserirsi. Si tratterebbe di un ritorno visto che il centrocampista offensivo a vestito bianconero nel 2010 con 16 presenze e due gol. Intanto la Lazio ha comunicato ufficialmente di aver risolto la comproprietà con l'Udinese: ora il cartellino del giocatore è tutto nelle mani di Lotito.

Nell'incontro si è parlato anche di Lulic, esterno che piace molto a Conte.



MORATA, ULTIMATUM AL REAL MADRID

La Juve, però, non molla Alvaro Morata. La pista che porta al talento del Real Madrid è ancora calda, come rivela il nostro Paolo Bargiggia. Così i bianconeri hanno formulato una nuova offerta a Florentino Perez che ha tempo 10 giorni per valutarla e dare una risposta. In caso di risposta negativa Marotta e Paratici avranno il tempo per andare sulle alternative.