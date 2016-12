Mercato Real Madrid, Ancelotti: "Venduto Di Maria"

15:47 - Angel Di Maria si trasferirà al Manchester United per 70 milioni di euro. E' stato lo stesso Carlo Ancelotti, che ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cordoba, ad annunciarlo: "Non ha lavorato con noi - ha detto - perché la sua cessione è stata ormai perfezionata". Il Real ottiene i 70 milioni di euro chiesti per l'argentino, che guadagnerà invece 8 milioni a stagione. Khedira, ha affermato Ancelotti, resterà al Real.

"Questa mattina - ha detto ancora Ancelotti - Di Maria è passato a salutarci. Lo ringrazio per quello che ha fatto con questo club, con lui ho avuto un bel rapporto. E' stata una sua decisione quelal di lasciare la squadra". Per quanto riguarda l'altro giocatore dato in partenza, il tedesco Sami Khedira, il tecnico dei Blancos ha detto che resterà: "E' felice di stare qui ed è importante per la squadra".



L'arrivo di Angel Di Maria al Manchester United, alla luce anche del pesante investimento, rischia di pregiudicare seriamente il paventato acquisto di Juan Cuadrado. Per lungo tempo, infatti, la squadra di Van Gaal è stata la pretendente principale per l'esterno viola. Il budget dei Red Devils si assottiglia, dunque, e diminuiscono anche le possibilità di dare l'assalto decisivo a Arturo Vidal: per il centrocampista cileno l'Old Trafford è più lontano.