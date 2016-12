Mercato: Pirlo-Juve, il rinnovo è vicino 

15:22 - Andrea Pirlo resterà alla Juventus per altri due anni: la notizia era nell'aria da diverso tempo, ma ora la firma è veramente vicina. Nero su bianco per chiudere in bianconero ad altissimi livelli una carriera strepitosa. Un contratto importante da 4 milioni di euro a stagione più bonus che lo porterà fino a 37 anni. Dalla punizione di Genova che ha messo la firma sullo scudetto alla visita in sede per quella sul rinnovo: la storia continua.

Nonostante il prossimo maggio spenga 35 candeline, Pirlo non pensa minimamente al ritiro. E i numeri, in effetti, confermano ancora l'integrità fisica di un giocatore che a Torino si è ritrovato dopo l'ultimo anno in rossonero in cui aveva saltato più della metà delle partite per problemi muscolari e al tendine d'Achille. In due stagioni e mezzo in bianconero, nelle oltre 100 gare giocate in campionato, il centrocampista di Brescia non è sceso in campo solamente in 5 occasioni a causa di guai fisici, a testimonianza che non vi sono preoccupanti problemi.

Nello spogliatoio Juve è insieme a Buffon il giocatore con più prestigio ed esperienza internazionale. Esperienza che servirà la prossima stagione per provare ad andare avanti in quella Champions League abbandonata troppo prematuramente quest'anno. E per questo Agnelli, e soprattutto Conte, non possono permettersi di perdere uno come Andrea Pirlo che quella coppa lì sa bene come si vince.