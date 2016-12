Mercato-Milan: Robinho può liberare Cerci

11:52 - Ormai non c'è sessione di mercato in cui Robinho non finisca nella lista cessioni del Milan. Questa volta però potrebbe essere definitiva e sbloccare il mercato in entrata dei rossoneri che attendono la cessione del brasiliano per potersi muovere sul fronte acquisti. L'addio ritardato di Binho ha avuto come primo effetto un rallentamento nella trattativa con il Torino per Cerci e tanto è bastato perché l'Inter si inserisse.

Galliani sta cercando di convincere Maria Ramos ad accettare la cessione per alleggerire il monte stipendi del Milan. L'agente del brasiliano ai microfoni di 'Globoesporte' ha commentato le trattative in corso: "C'è stata una prima offerta da parte dell'Orlando. Nel momento in cui dovesse concludersi positivamente questa trattativa sarebbe meglio andare a giocare in Brasile per sei mesi piuttosto che stare fermo. L'eventuale arrivo in prestito al Santos dovrà comunque essere una trattativa ulteriore rispetto a quella con l'Orlando. Dipenderà anche dal Milan, perchè le proposte dovranno essere buone sia per il giocatore che per il Milan".

Di fatto, dunque, il mercato del Milan è bloccato. Questo non significa che non vi siano movimenti. Ma le trattative messe in piedi sono difficili e lunghe. Oltre a Cerci, di cui si è detto, i rossoneri continuano a inseguire Lavezzi, giocatore che piace moltissimo a Inzaghi. Il Pocho, deciso a lasciare il Psg, non vuole però ridursi troppo l'ingaggio. Ma negli ultimi due giorni si sono fatte insistenti le voci che vogliono la Juve pronta a dare l'assalto al Pocho.

Ma occhio alla posizione di Mario Balotelli. Da SuperMario e Raiola non arrivano in questo momento segnali concreti di un possibile addio, ma Balo resta sempre una fonte di "reddito" importante. E una sua eventuale partenza aprirebbe scenari significativi e interessanti per il nuovo Milan.