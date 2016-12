Mercato Milan a Forte dei Marmi: l'agente di Diego Lopez da Galliani. Preso Armero

00:26 - Salutato Robinho, tappo sullo champagne mercato del Milan, Adriano Galliani ha immediatamente dato il via alla stagione rossonera della caccia. Nel weekend a Forte dei Marmi, l'ad rossonero incontrerà Pippo Inzaghi per definire la lista dei possibili rinforzi e accelerare sensibilmente da settimana prossima sul fronte acquisti. Si parlerà di Diego Lopez: in Versilia arriverà il suo agente per sbloccare la trattativa. in agenda anche i nomi di Taarabt e Cerci. E il Milan si è fatto avanti con il Napoli per Dzemaili: offerti 3 milioni, De Laurentiis ne vuole 5. Intanto è fatta per Armero: arriva dall'Udinese in prestito.

Dzemaili è un giocatore su cui il Milan sta puntando parecchio. Dal clan rossonero è considerato il giusto rinforzo per un centrocampo che dovrà fare a meno, nei primi mesi di campionato, di Riccardo Montolivo e che, stando ai rumors provenienti dall'Inghilterra, potrebbe anche trovarsi senza De Jong, finito nel mirino del Manchester United come eventuale alternativa a Vidal. Fatto sta che nei prossimi giorni se ne saprà di più anche se, con ogni probabilità, bisognerà attendere almeno l'esito dell'affare Fellaini. De Laurentiis, in altre parole, vuole prima inserire un tassello importante nella rosa di Benitez prima di lasciar partire qualcuno.

Il Milan, nel frattempo, non starà certo a guardare. Le partenze in serie di Kakà, Robinho ect hanno alimentato un piccolo tesoretto arrivato a quota 20 milioni. La giusta cifra da mettere sul piatto di trattative importanti come quella che, ad esempio, porta al solito Alessio Cerci. Il Torino ha rifiutato un'offerta dell'Atletico Madrid che arrivava a 15 milioni circa e Cairo, anche ieri sera, ha giurato e spergiurato di essere pronto a trattenere il giocatore. A 18 milioni, però, è difficile che il numero uno granata possa dire di no. Anche perché l'occasione Milan è per Cerci più che attraente.



E poi Taarabt, per cui il discorso potrebbe essere slegato da tutto. Il ritorno del fantasista è dato in casa Milan non scontato ma quasi. Si sta lavorando e ora chiudere affari è decisamente più semplice. Forse lo si chiude già in questo fine settimana. Per il portiere, Diego Lopez sembra aver alzato le sue pretese oltre i 2,5 milioni a stagione che il Milan gli ha proposto. L'agente del portiere del Real Madrid, Manuel Quillon, è atteso a Forte dei Marmi, dove incontrerà Galliani per trovare l'intesa sull'ingaggio dopo il via libera da parte dei merengues.

Intanto l'ad rossonero ha messo a punto la trattativa con l'Udinese per portare in rossonero Armero. Il centrocampista colombiano arriva al Milan a titolo di prestito.