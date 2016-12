Mercato: Micah Richards alla Fiorentina

12:39 - Colpo extra lusso per la Fiorentina: Micah Richards è sbarcato a Firenze dal Manchester City dopo la fumata bianca della notte. Il terzino destro è il nuovo rinforzo per la formazione di Vincenzo Montella. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e l'inglese si sta già sottoponendo alle visite mediche di rito prima della firma sul suo nuovo contratto. Fatta anche per Kurtic del Sassuolo.

Pradè scatenato dunque in questo ultimo giorno di mercato e ha chiuso pure con i neroverdi per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista. Oggi visite e firme anche per lui.