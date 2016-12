Mercato, mega-offerta dell'Arsenal per Benzema

11:08 - Fresco di vittoria nella Fa Cup, l'Arsenal si prepara a un'estate decisamente interessante sul fronte mercato. La proprietà dei Gunners, decisa a rilanciare le ambizioni del club, hanno stanziato la bellezza di 120 milioni per il prossimo mercato. Di questi, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, 50 sarebbero destinati all'acquisto di Karim Benzema, attaccante francese del Real che da sempre piace molto a Wenger.

E la questione potrebbe diventare oltremodo seria, dato che a Madrid nessuno ha intenzione di erigere muri per trattenere Benzema e, al contrario, sono pronti a reinvestire i soldi incassati dalla sua cessione per regalare a Carlo Ancelotti uno tra Luis Suarez e Aguero. L'affare è, in questo momento, solo un'ipotesi. Fin qui si sa che Benzema piace a Wenger e che il Real è a caccia di attaccanti di ancora maggiore qualità del francese. Si tratta però di un puzzle complesso da comporre perché a Madrid non possono rischiare una cessione senza avere un'alternativa pronta. All'Arsenal, quindi, toccherà aspettare le mosse di Ancelotti sul fronte Suarez-Aguero.