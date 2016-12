Mercato Juventus: Luisao può arrivare a gennaio

20:43 - Nonostante l'inizio tambureggiante tra campionato e Champions e nessun gol subito, la Juventus sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. A gennaio - come spiega il nostro Paolo Bargiggia - potrebbe tornare di moda il nome di Luisao, centrale difensivo del Benfica. Se i lusitani dovessero uscire dalla Champions l'offerta di 3 milioni dei bianconeri verrà accettata. Per la prossima stagione l'obiettivo è Abate.

I numerosi infortuni dell'inizio di stagione hanno fatto suonare un campanello d'allarme in casa juventina. Allegri ha chiesto un difensore per gennaio e la figura più vicina è proprio quella di Luisao, trattato in estate con tanto di minaccia di denuncia alla Fifa per i contatti non autorizzati con l'agente del giocatore. La situazione economica del Benfica potrebbe fare il resto con un passivo di 60 milioni di euro da ricucire. Molto dipenderà dal cammino europeo dei lusitani che in caso di eliminazione al girone di Champions potrebbe accettare l'offerta da 3 milioni di euro messa sul piatto da Marotta, la stessa della scorsa estate.

Alla Juventus però si guarda anche al futuro. La posizione di Lichtsteiner è sempre in bilico con il rinnovo contrattuale dello svizzero che tarda ad arrivare. Per questo motivo i bianconeri hanno individuato in Ignazio Abate l'erede dell'esterno destro, anche lui in scadenza contrattuale col Milan. Per un futuro più lontano, invece, è sfida con la Roma per il talento 15enne norvegese Odegaard. Diversi scout bianconeri sono andati a visionarlo in Norvegia.