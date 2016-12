Mercato Juventus: Cuadrado difficile, sorpasso Lulic

14:27 - Il trentesimo scudetto da cucire sul petto è poco più di una formalità e per questo in casa Juventus si sta già pensando a come rinforzare la rosa per tornare ad essere competitivi in Champions League nella prossima stagione. Il rinforzo chiesto da Conte è Juan Cuadrado, ma il colombiano - in comproprietà tra Udinese e Fiorentina - è un obiettivo difficile. Per la fascia però c'è anche un'alternativa pronta: Senad Lulic della Lazio.

Appurato che la difficoltà maggiore in estate per la dirigenza bianconera sarà quella di resistere agli assalti di Psg e delle spagnole a Vidal e Pogba, ai piani alti della sede torinese si sta pensando a tavolino a come rinforzare una rosa che in Italia sta dominando da un triennio salvo arrancare fuori dai confini nazionali. La priorità di Conte è quella di rinforzare le alternative sugli esterni dopo i deludenti acquisti di Isla e Peluso, buone alternative ma non all'altezza dei grandi palcoscenici europei. Il sogno del tecnico pugliese porta a Firenze: Juan Cuadrado. La pista per il colombiano però è più che tortuosa e non solo perché in ballo c'è la Fiorentina, col Barcellona sullo sfondo. I viola, che detengono la compartecipazione del cartellino con l'Udinese, sono in grande vantaggio per il riscatto dello stesso e, una volta trovato l'accordo con i friulani come auspicato dal presidente Pozzo, difficilmente lascerebbero partire il giocatore verso Torino. Il caso Jovetic dovrebbe insegnare. Solo un'offerta folle, diciamo sui 25-30 milioni di euro, potrebbe far cambiare idea ai Della Valle.

Tanti, troppi per la Juventus anche nel caso in cui uno tra Pogba, che piace al Psg, e Vidal, stimato in Spagna, dovesse partire. Per questo motivo in casa bianconera si stanno studiando i curriculum di altri esterni in grado di garantire un ottimo apporto nelle due fasi di gioco. Il nome cerchiato in rosso è quello di Senad Lulic, esterno bosniaco della Lazio il cui contratto è in scadenza nel 2017. Lotito si è detto disposto a trattare la cessione, come sempre, ma alle sue cifre dalle quali non si schioderà di un millimetro: almeno 15 milioni di euro e senza contropartite tecniche. Altri nomi sulla scrivania della dirigenza sono quelli di Cerci e Menez, ma per loro Conte dovrebbe studiare un nuovo assetto tattico.