Mercato: Juve, via libera per Falcao 

17:11 - Da Hernandez a Radamel Falcao: ultimi due giorni di mercato caldi per la Juventus. Tutto gira intorno a questi due nomi: se fino a qualche ore fa il messicano sembrava in pole position, ora sono risalite le quotazioni del colombiano. Molto dipende dal Real Madrid che prima aveva in mano El Tigre, poi ha virato sul Chicharito facendo un sondaggio con lo United. Nonostante le smentite di Marotta, i bianconeri sono pronti all'assalto al Monaco.

Giornata convulsa, quella di sabato, per Radamel Falcao. Prima vicinissimo al Manchester City, che si è ritirato per via del fair play finanziario, poi il giallo del tweet del colombiano che annunciava il suo passaggio ufficiale al Madrid. La Juve è restata a osservare e a fine serata, architettando il nuovo assalto al Monaco, ha sorriso. Marotta ha confermato che l'attaccante è fuori dai parametri economici bianconeri, ma si è lasciato scappare più di un indizio: "Il colombiano ha espresso stima e apprezzamento nei nostri confronti". Si riparte da qui, segno che la volontà del bomber è quella di lasciare il Principato e di vestire la maglia della Juventus. L'offerta di Agnelli non cambia: prestito per un budget di 20 milioni di euro, magari supportato da qualche sponsor. Ora i dirigenti della squadra del patron Rybolovlev saranno costretti a rivalutarla.