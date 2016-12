Mercato Juve: Pogba, asta tra Psg, Bayern e Real 

15:47 - Paul Pogba è l'oggetto del desiderio dei grandi club europei: il Psg è in pole, ma anche Bayern Monaco e Real Madrid stanno pensando al grande colpo per la prossima estate. Tutti, però, dovranno fare i conti con la Juve che non ha nessuna voglia di lasciare partire il centrocampista e sta pensando alla contromossa: rinnovo fino al 2018 a 4 milioni all'anno. Trattenerlo non sarà comunque facile perché sul piatto ci sono almeno 60 milioni di euro.

Difficile prevedere ora il futuro di Pogba anche se molti lo danno già per lontano da Torino, specificatamente a Parigi. Il presidente della squadra parigina Nasser Al-Khelaïfi è uscito allo scoperto dicendo di volerlo e sicuramente ha molti soldi da offrire ai bianconeri e al giocatore. Per questo il Psg è davanti a tutti, ma attenzione anche al Bayern Monaco di Guardiola e al Real Madrid di Ancelotti che potrebbero scatenare un'asta importante. Così il cartellino del giovane 20enne potrà lievitare dai 50 ai 70 milioni di euro e diventare uno dei calciatori più pagati della storia. Un bene per la Juve che però cercherà di resistere ai vari assalti che potrebbero arrivare anche dall'Inghilterra.

Marotta, per ora, ha smentito qualsiasi contatto con il Psg. La trattativa non c'è ancora, vero, ma qualcosa si sta muovendo. Per questo Agnelli e i suoi dirigenti stanno pensando alla contromossa. Il piano bianconero è semplice: rinnovo del contratto fino al 2018 a 4 milioni di euro all'anno. Un passo importante per cercare di trattenerlo, ma non sicurissimo anche in caso di firma di Pogba. Le altre big d'Europa possono offrire di più, quasi il doppio. Un contratto da 7 milioni di euro a stagione e un progetto vincente potrebbe fare gola al francesino, anche se ha la Juve nel cuore.