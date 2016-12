Mercato: Juve, idea Bonaventura  

15:38 - Pereyra alla Juventus sembrava cosa fatta e invece l'affare è in stand-by. Fase di stallo perché l'Udinese prima di fare mercato deve risolvere il problema allenatore. Così la dirigenza della Vecchia Signora si è guardata in giro e ha messo gli occhi su Jack Bonaventura. I rapporti con l'Atalanta sono ottimi e il giocatore piace molto a Conte per la sua duttilità tattica. Il centrocampista 24enne è polivalente è il piano B di Marotta.



Bonaventura lascerà quasi sicuramente l'Atalanta ed è pronto al grande salto dopo un'ottima stagione che lo ha visto protagonista. A gennaio è stato a un passo dalla Lazio e ora anche la Fiorentina ci ha fatto un pensierino. Per la Juve è ancora un'ipotesi che si potrebbe concretizzare presto.

I bianconeri sono alla caccia anche di un attaccante e lo hanno individuato in Alvaro Morata. Lunedì sarà il giorno decisivo in occasione della sfida della Stadium tra le leggende di Juve e Real Madrid. Occasione per incontrarsi e parlare di mercato. I Blancos hanno deciso di cedere il talento per 15 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, ma Agnelli potrebbe avere una corsia preferenziata.