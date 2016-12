Mercato Juve, 40 milioni più Hernandez dal Manchester per Vidal

11:14 - Il Manchester United non molla Vidal. Secondo il quotidiano cileno El Mercurio, Louis Van Gaal vuole mettere a segno il colpo proprio quando le acque sembrano calme. "I Red Devils - scrive il quotidiano sudamericano - hanno offerto circa 40 milioni di euro e il trasferimento come contropartita tecnica di Javier Hernandez ma i bianconeri hanno rifiutato". L'interesse dei bianconeri per il Chicharito è noto: sarà lui la chiave di volta per Vidal?