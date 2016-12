Mercato, il Tottenham arriva in Italia per trattare Guarin e Vucinic

17:37 - Tra le due litiganti il Tottenham gode. Il direttore sportivo del club inglese Franco Baldini sarebbe pronto a sbarcare in Italia nelle prossime ore per incontrare Inter e Juventus per trattare il trasferimento a Londra di Fredy Guarin e di Mirko Vucinic, entrambi scontenti nelle rispettive squadre per colpa del "caso" di mercato scoppiato la settimana scorsa e che ha provocato la guerra mediatica tra la società di Thohir e i bianconeri.

Nel frattempo, Thohir è atterrato a Milano ed ha già incontrato il dg nerazzurro Marco Fassone. Tra i temi affrontati ci sono sicuramente il mercato e un confronto su quanto accaduto nella vicenda Guarin-Vucinic. L'Inter potrebbe cercare di riallacciare i rapporti con i rivali storici per accontentare l'allenatore Walter Mazzarri e portare a Milano l'attaccante bianconero. Ora però, la società meneghina dovrà guardarsi dalla temibile concorrenza del Tottenham, che possiede una forza economica maggiore.