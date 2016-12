Mercato, il Napoli piomba su Taarabt

10:54 - Ad Adel Taarabt sono bastati sei mesi di Serie A per convincere Rafa Benitez. Il tecnico del Napoli è rimasto particolarmente colpito dalle prestazioni del marocchino con la maglia del Milan e ha chiesto a De Laurentiis di fare un'offerta al Queens Park Rangers. Nel dettaglio, cifre alla mano, si parla di 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitiva e un quadriennale al giocatore.

Dopo la breve parentesi rossonera, dunque, Taarabt potrebbe tornare in Italia. Benitez ha potuto ammirarlo nella sfida al San Paolo (con tanto di gol) e sembra non aver dubbi sulla scelta. Anche da un punto di vista economico, del resto, l'operazione non pare proibitiva. Al club inglese andrebbero 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore e al marocchino 1,5 milioni a stagione per quattro anni. L'affare, secondo i ben informati, è ormai agli sgoccioli e il club partenopeo sembra intenzionato a chiudere la trattativa prima del raduno per la prossima stagione, previsto il 10 luglio.