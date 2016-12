Mercato: il Milan sogna Cerci 

14:50 - Il mercato del Milan è tutt'altro che chiuso. Galliani sta lavorando sottotraccia e ha ripensato ad Alessio Cerci. Dopo il corteggiamento di questa estate, l'ad rossonero farà un nuovo tentativo con il Torino anche in questa sessione di mercato. L'offerta potrebbe essere quella di 10 milioni di euro per la comproprietà più il prestito di Saponara o Birsa. I granata, però, non sono intenzionati a farlo partire.

Cerci è ritenuto incedibile, incedibilissimo, da Cairo fino a giugno. Sotto la Mole sono certi che il 26enne mancino non si muoverà, ma Galliani è in agguato. L'esterno offensivo è il giocatore ideale per il 4-2-fantasia di Seedorf e potrebbe essere stata proprio una richiesta esplicita del nuovo allenatore rossonero. Questo spiegherebbe infatti lo sforzo economico importante della società milanista. I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare l'operazione che, però, al momento è lontana dalla conclusione anche perché mancano solo quattro giorni alla conclusione del mercato. Cerci piace al Milan, questa non è un novità, e il club rossonero farà un disperato assalto. Parte dei soldi necessari potrebbero essere ricavati dalla cessione di Robinho. Galliani aspetta qualche acquirente.