Mercato Fiorentina, il Barcellona vuole solo Cuadrado

12:22 - Cuadrado o niente. Zubizarreta è soddisfatto del mercato del Barcellona, ma non esclude un ultimo colpo per migliorare la squadra. L'unico vero obiettivo è il laterale della Fiorentina: se non arriva lui, il Barça resterà così. Ma i viola non abbassano il prezzo: 50 milioni di euro. Intanto, secondo i media locali, la Fiorentina avrebbe piazzato un dipendente alle costole di Cuadrado per scongiurare dichiarazioni dannose per la trattativa.

Una frase tipo "ho sempre sognato il Barcellona", tanto per fare un esempio, provocherebbe un abbassamento del prezzo del cartellino e i Della Valle non vogliono correre il rischio. Sulla porta, infatti, c'è anche il ricco Manchester United che, oltre ad avere un accordo con il giocatore - stando ai rumors della stampa inglese - sarebbe pronto a pagare i 50 milioni chiesti per Cuadrado. Secondo il Mundo Deportivo, un impiegato della Fiorentina sta seguendo come un'ombra il colombiano per tenerlo lontano dalla stampa spagnola (i viola in questi giorni sono stati a Malaga per il trofeo Costa del Sol). Ma, stando alle indiscrezioni trapelate dallo spogliatoio, il giocatore sarebbe molto nervoso perché teme di farsi scappare un'occasione irripetibile per dare una svolta alla propria carriera dopo l'esplosione durante il mondiale brasiliano.