Mercato Fiorentina, idea Pandev per l'attacco

11:46 - La Fiorentina si aggiunge alla lista dei pretendenti per Goran Pandev. Il macedone, cercato dal Milan che vorrebbe prenderlo insieme al compagno di squadra Dzemaili, potrebbe essere il rinforzo per l'attacco di Montella. I 10 milioni chiesti dall'Atalanta per Bonaventura hanno indotto Pradè a predisporre un piano B per individuare un sostituto di Rossi, attualmente infortunato. Il Napoli chiede 5 milioni di euro, la Fiorentina ne offre 3.

Goran Pandev, non inserito da Benitez nella lista Uefa, quasi sicuramente lascerà il Napoli. Fin dall'inizio del mercato, il macedone è stato uno degli obiettivi di Galliani nel caso in cui il Milan non riuscisse a prendere Alessio Cerci. Ora, con l'addio di Balotelli, Pandev rappresenterebbe un'alternativa importante per l'attacco, oltre ovviamente alla prima punta che i rossoneri stanno cercando. L'inserimento della Fiorentina, però, potrebbe essere un ostacolo per lo sbarco dell'ex interista a Milano. Molto dipenderà anche dall'eventuale cessione, da parte della Fiorentina, di Juan Cuadrado.