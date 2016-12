Mercato Fiorentina, Della Valle: "Cuadrado resta"

17:53 - Juan Cuadrado resta alla Fiorentina. Ad annunciarlo è stato Andrea Della Valle, che ha parlato prima della partenza verso Roma per l'esordio in campionato. "E' stato lui stesso a dirmi che vuole restare - ha proseguito il numero uno viola - è il più bel regalo che la famiglia potesse fare alla città". Fine della telenovela, dunque: né Barcellona né Manchester United per il colombiano ma un altro anno per raggiungere nuovi obiettivi con la Fiorentina.

"Siamo pronti a fare un bel campionato - ha aggiunto Della Valle - una squadra così deve lottare per la Champions". Non solo Cuadrado resterà in viola, ma la società sta lavorando per il rinnovo del contratto: "Ne parleremo nei prossimi mesi, in ogni caso il mercato non è ancora chiuso: arriverà qualcosa di molto interessante". Per tutta l'estate il colombiano era stato accostato ripetutamente a Barcellona e Manchester United ma, complice anche l'elevata richiesta dei Della Valle, i due club hanno fatto scelte diverse. I Red Devils hanno investito quasi 80 milioni di euro su Di Maria del Real Madrid, mentre i Blaugrana hanno optato per un affare low cost prendendo dal San Paolo l'esterno Douglas.



In vista della trasferta contro la Roma, ha parlato anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella: ''Sono molto contento della conferma di Cuadrado, era un giocatore della Fiorentina e tale è rimasto, lo avevamo anche l'anno scorso... Non ci sarà bisogno di motivarlo. E' un problema che non esiste, in queste settimane l'ho visto impegnarsi sempre, senza paura di farsi male e con l'obiettivo di divertirsi''. Montella ha commentato la trasferta dell'Olimpico: ''La Roma è tra le pretendenti allo scudetto insieme a Juve e Inter - ha continuato Montella - anche se nelle cinque partite che ho affrontato contro i giallorossi da allenatore della Fiorentina non abbiamo mai perso con merito. Se questa è la mia Fiorentina più forte? Sarà il campo a dirlo, anche le altre si sono rafforzate, di certo non abbiamo crediti dopo quanto fatto negli ultimi due anni''. Cuadrado non giocherà contro la Roma a causa di una squalifica.