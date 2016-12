Mercato, Falcao twitta: "Real sogno che si avvera". Poi cancella

19:59 - Si tinge di giallo il futuro di Radamel Falcao. L'attaccante colombiano messo fuori rosa dal Monaco e fino a prova contraria un obiettivo del Manchester City, è vicinissimo al Real Madrid. A rivelarlo, in una sorta di gaffe, è stato lo stesso colombiano con un tweet "Sogno realizzato, Hala Madrid", subito rimosso. A spingere Falcao verso il Bernabeu anche una frase dello sponsor: "La grandezza si ottiene con sudore Real. Congratulazioni Falcao"

Quella che sembrava essere questione di ore è in realtà diventata una trattativa con più componenti in ballo. La pressione del Manchester City sembrava aver convinto il giocatore e il Monaco, che nel frattempo ha messo fuori rosa l'attaccante, ad accendere la fumata bianca per il passaggio di Falcao all'Etihad Stadium. A spiazzare tutti però ci ha pensato Falcao stesso con un tweet clamoroso e subito cancellato: "Il sogno si è realizzato, forza Madrid". Inequivocabile così come l'indizio lanciato da uno sponsor poche ore prima. Per vedere Falcao con la maglia del Real Madrid, quindi, sembra questione di poco. Il Manchester City resta alla finestra, ma ora è decisamente più lontano.