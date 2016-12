Mercato: Essien finisce nel mirino del Milan 

10:23 - L'ultima idea di Adriano Galliani è Michael Essien. Fernando del Porto è in stallo e quindi il Milan sta cercando un centrocampista già abile ed arruolabile, possibilmente con esperienza e a basso costo: richieste che rispondono perfettamente al profilo del ghanese, con passaporto francese, del Chelsea. Il mediano è ai margini del progetto Mourinho e può arrivare in prestito a disposizione di Allegri per la Champions League.

Essien nel mirino rossonero e l'affare può diventare concreto. Il ghanese è con le valigie in mano dopo un colloquio con Josè Mourinho che gli ha comunicato che al Chelsea non c'è più spazio per lui, come testimoniano anche le zero presenze in questa stagione e il taglio dalla lista Champions. Proprio quest'ultimo elemento lo rende ancora più prezioso per il Milan visto che potrebbe giocare il doppio confronto con l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions.

Essien gode di un'ottima esperienza internazionale tra Lione, Chelsea e Real Madrid e per questo può aiutare la mediana rossonera. Una trattativa vera e propria non è ancora cominciata, ma nei prossimi giorni Galliani si muoverà per raggiungere l'intesa, sulla base di un prestito secco, per il 31enne giocatore.