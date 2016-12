Mercato: come si muoveranno le big a gennaio

13:12 - Venerdì 3 gennaio apre la sessione invernale del calciomercato. Occasione per tutti, dalla Juventus capolista al Milan in difficoltà, di sistemare i problemi e sfoltire una rosa numerosa. Difficile aspettarsi il colpo ad effetto alla Balotelli, ma qualcosa si muoverà soprattutto in uscita. L'Inter potrebbe perdere Guarin, mentre il Napoli è a un passo da Gonalons. Duello Roma-Milan per il centrocampo. ECCO COME SI MUOVERANNO LE BIG

JUVENTUS: RINFORZI A CENTROCAMPO

In Italia i bianconeri hanno dimostrato di essere una macchina da guerra, ma non per questo non si può migliorare. Prima c'è da cedere qualche tassello e l'indiziato principale è De Ceglie (si tratta col Genoa). Conte ha chiesto un rinforzo a centrocampo per coprire un'eventuale assenza di uno dei big. Da monitorare il reparto offensivo: in caso di offerta importante, Vucinic partirà. Al suo posto potrebbe arrivare Nani dal Manchester United, ma piace anche Lamela del Tottenham.

ROMA: PAROLO O NAINGGOLAN, PIU' ITURBE

Nonostante l'ottimo girone d'andata la Roma è attivissima sul mercato. Sabatini è deciso a rinforzare la rosa a disposizione di Garcia già nel mercato invernale, ma al tempo stesso ha lavorato anche in prospettiva. Bloccato Abner per giugno, è stato acquistato anche il 17enne Radonjic dal Partizan sempre per giugno. A Trigoria però qualche pezzo arriverà anche a gennaio, soprattutto in mezzo al campo. La sfida di mercato è col Milan su due fronti. Se per Nainggolan i rossoneri sembrano essere in vantaggio, la Roma ha le mani su Parolo del Parma che potrebbe arrivare in comproprietà con gli emiliani. In quel caso Bradley potrebbe partire in direzione Leverkusen, ma solo con un'offerta adeguata. In partenza anche Marquinho. Discorso a parte merita Iturbe: il Verona cerca i 15 milioni di euro per riscattarlo dal Porto e i giallorossi sono una spanna avanti a tutti.

NAPOLI: GONALONS E UN DIFENSORE

Idee chiare e movimenti precisi per Aurelio De Laurentiis. Entro l'Epifania dovrebbe arrivare dopo mesi di trattativa la firma sul contratto di Maxime Gonalons. Il centrocampista del Lione si legherà per quattro anni agli azzurri che dovranno sborsare circa 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Benitez però ha bisogno di un difensore di qualità ed esperienza. Difficilissime le piste Agger e Skrtel del Liverpool, il ds Bigon proverà a chiudere un'altra trattativa in Francia per N'Kolou del Marsiglia. In stand-by il discorso Antonelli che non convince il tecnico spagnolo.

INTER: GUARIN SBLOCCA IL MERCATO

I movimenti di mercato nerazzurri dipenderanno dalle cessioni. Due i giocatori indiziati per fare cassa: Guarin e Pereira. Ovviamente solo con la cessione del centrocampista Mazzarri avrebbe a disposizione un tesoretto importante per sistemare la rosa. L'Inter chiede 15 milioni di euro per il colombiano che piace al Chelsea. La trattativa va avanti, ma è difficile ipotizzare un inserimento di Mata o Essien nell'offerta. Pereira invece piace al Galatasaray ma dalla sua cessione sarebbe poco il ricavato vista anche l'eventuale minusvalenza. Partisse l'uruguayano Mazzarri vorrebbe Criscito, ma l'affare è complicato. Da seguire anche la situazione di Belfodil che vorrebbe più spazio.

MILAN: NAINGGOLAN E D'AMBROSIO VICINI

Con Honda e Rami già acquistati da tempo, il mercato del Milan - complice anche la classifica deficitaria - non può fermarsi. Il nome più caldo è quello di Radja Nainggolan del Cagliari. I rossoneri hanno inserito nella trattativa con Cellino anche la metà del cartellino di Cristante oltre ai 7 milioni per la prima metà di quello del belga. Offerta che in Sardegna sembrano gradire. In uscita diversi giocatori per sfoltire la rosa: Gabriel e Vergara potrebbero fare esperienza in Brasile, Saponara cerca un prestito in Italia per trovare minuti e fiducia. Nocerino piace all'Inter in un eventuale scambio con Kuzmanovic. Davanti uno tra Matri, Pazzini e Robinho potrebbe partire dopo il prestito di Niang al Montpellier. In difesa invece potrebbe arrivare D'Ambrosio con sei mesi d'anticipo.