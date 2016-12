Mercato: Borussia Dortmund a Milano per Ranocchia

12:28 - I continui errori difensivi degli uomini di Klopp hanno, forse, convinto il Borussia Dortmund a fare la mossa finale per Andrea Ranocchia. Oggi due emissari del club tedesco saranno a San Siro per assistere a Inter-Catania e incontreranno i dirigenti interisti per presentare un'offerta ufficiale. I nerazzurri sono dispostissimi a venderlo: la cifra richiesta è quella di 11 milioni di euro. Ora la palla passa ai gialloneri.