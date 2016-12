Mercato: Borriello è del West Ham 

13:00 - Marco Borriello è ormai un giocatore del West Ham. L'attaccante e la Roma hanno dato l'ok al trasferimento in prestito in Premier League. Inter beffata e il bomber già domani o dopo volerà in Inghilterra per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto. E' un West Ham all'italiana perché è vicinissimo anche Antonio Nocerino del Milan: a ore si chiuderà. Oggi tentativo inglese anche per Kuzmanovic che ha rifiutato.

L'attaccante, tornato in giallorosso in estate e autore di un solo gol nella prima metà di stagione, è stato accostato nelle ultime settimane a numerosi top club, tra cui anche l'Inter. Alla fine però il suo alto ingaggio aveva allontanato tutte le pretendenti, ma non il West Ham: per Borriello si tratta della prima esperienza in un campionato straniero.