Mercato bloccato per il Barça: ecco cosa succede 

15:31 - Il blocco del mercato per il Barcellona non è un problema solo per i catalani. Se i blaugrana non dovessero regolarizzare i trasferimenti di una decina di giocatori non spagnoli di età inferiore a 18 anni, effettuati nel periodo che va dal 2009 al 2013, entro 90 giorni la sanzione della Fifa entrerebbe in vigore: nessuna operazione in entrata, ma anche in uscita. Cosa che andrebbe a penalizzare anche tutte le altre squadre. Ecco perché.

MASCHERANO-NAPOLI, SOGNO QUASI IMPOSSIBILE

Dopo quasi un anno di corteggiamento, il Napoli rischia di ricevere un 'due di picche' per cause di forza maggiore da Javier Mascherano. Il rinforzo tanto sognato da Rafa Benitez per difesa e centrocampo è a un passo, ma ora tutto sta per saltare. Gli azzurri non possono fare altro che aspettare e sperare che i blaugrana sistemino tutto e anche alla svelta. Intanto l'allenatore spagnolo e De Laurentiis sono già a caccia del sostituto.

PUYOL, NESSUN EREDE

A fine stagione Carles Puyol appenderà le scarpette al chiodo. Lo storico capitano catalano si ritirerà e i blaugrana potrebbero non poter andare a caccia del suo erede: David Luiz (Chelsea) e Musacchio (Villarreal) erano sulla lista. Il Barça, per non rimanere con un difensore in meno nella rosa per un'intera stagione, potrebbe convincere Puyol a rinnovare per un altro anno (ipotesi difficile) o aggregare alla prima squadra un giovane della Cantera, mossa che dovrebbe essere consentita dalla Fifa.

PROBLEMA PORTIERE

Il problema più grande per il Barcellona sarebbe però tra i pali dove Tata Martino potrebbe essere costretto a schierare Pinto titolare, almeno per la prima parte di stagione. Il portiere con la treccia, che anche contro l'Atletico Madrid ha mostrato tutti i suoi limiti, è in scadenza di contratto, ma il suo rinnovo non dovrebbe essere un problema soprattutto in questo stato di emergenza. Victor Valdes si è appena rotto i legamenti crociati e aveva già annunciato l'intenzione di non voler continuare il suo rapporto con i blaugrana, liberandosi a parametro zero a giugno. Ora, in ogni caso, non sarà a disposizione prima di novembre, ma i catalani potrebbero offrirgli una nuova proposta di rinnovo. al momento però il secondo portiere dovrebbe essere il 24enne Olazábal, attuale terzo.

Bloccato l'affare Ter Stegen. L'estremo difensore del Borussia Mönchengladbach avrebbe già effettuato le visite mediche e firmato il contratto con il Barça per un'operazione da 9 milioni di euro. Il tedesco dovrebbe passare un anno ad allenarsi senza mai poter giocare. Sorridono l'Inter e il Napoli: nessun assalto spagnolo ad Handanovic e Reina.



MESSI RESTA, HALILOVIC NON ARRIVA

Nessun problema per il rinnovo di Messi che potrà diventare il giocatore più pagato al mondo fino al 2018. Per assurdo l'unico fatto positivo del blocco di mercato da parte della Fifa è proprio questo: il campione è blindato e il Psg non potrà tentarlo con un ingaggio faraonico. Per un Messi che resta, però, c'è un "Messi" che non arriva. Stiamo parlando di Alen Halilovic (17 anni) considerato da tutti l'erede della Pulce. Accordo fatto per i blaugrana con il croato, ma il contratto non è ancora stato depositato.

XAVI NON PARTE, NESSUN ASSALTO A VIDAL

Congelato il passaggio di Xavi ai New York Red Bulls. Il centrocampista spagnolo sembrava intenzionato a lasciare il Camp Nou per una nuova avvenutra oltre oceano, ma l'aereo per la Grande Mela non può decollare. In estate non ci sarà neanche alcun assalto alla Juventus per Vidal che da molti era visto come il possibile erede.