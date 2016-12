Menez frena la Juve: "Resto al Psg"

12:11 - Se Jeremy Menez era davvero finito tra i desideri "invernali" della Juve, tocca prendere altre posizioni, altre strade. E' lui a chiudere ogni spiraglio a eventuali trattative: "Rimarrò fino a fine stagione, mi sento bene al Psg - dice a Le Parisien -. I dirigenti della squadra hanno fiducia in me. Personalmente non ho mai parlato con altri club perché non c'è mai stata la possibilità di andarmene. Rinnovo? Ci sono discussioni con il club".

Il che, insomma, vale un pensiero al massimo per giugno. Sempre che, e non è scontato affatto, Menez e il Psg non rompano la trattativa. Allora le prospettiva cambiano e la Juve, con una mini-offerta, potrebbe anche convincere i parigini a cederlo prima e lui a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Ma andiamo con ordine, perché innanzitutto va capita la posizione dei bianconeri sul fronte Menez. Il francese è uno dei giocatori presi in considerazione. Uno, appunto, e non certo l'unico. Nella ricerca di un esterno offensivo, l'ex Roma è almeno in seconda linea rispetto a Lamela, uno per cui si era imbastita una trattativa con il Tottenham che prevedeva anche l'addio di Vucinic. Con gli Spurs, però, tutto si è arenato e dunque tocca guardarsi attorno. Il che, significa, buttare l'occhio anche agli esuberi parigini. Certo, una volta identificato l'obiettivo per centrare il colpo serve limare altri dettagli. Come convincere Menez che alla Juve potrebbe rinascere, ad esempio. E il Psg che, in ogni caso, perderlo a costo zero non è esattamente un affare. Insomma, Menez no. Oggi. Domani, da qui alla fine di gennaio, si vedrà.