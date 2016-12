Mazzarri: ora Behrami, poi Zuniga 

17:02 - Camilo Zuniga e Guillherme Siqueira. Oltre a Behrami. Sono i nomi più caldi per l'Inter. Il colombiano, pupillo di Mazzarri, ha avuto modo di sentire il suo ex allenatore, mostrandosi interessato. Non facile la trattativa per la poca disponibilità del Napoli a trattarne la cessione. Al pari di quella di Behrami, a un passo dall'Inter. Ma si procede. Per Siqueira c'è la concorrenza di Real e Atletico Madrid.

Fra Inter e Napoli l'intreccio di mercato è ricco. Zuniga è un discorso da poco avviato. Mentre per Behrami, l'Inter ha l'accordo col giocatore e sta cercando di chiudere con la società di De Laurentiis: i 7 milioni richiesti sono ritenuti eccessivi, si cercano strade alternative con altri giocatori, mentre il Napoli ha già individuato il sostituto: ed è Parolo, del Parma.

L'alternativa a Zuniga, per l'Inter, è il laterale mancino brasiliano messosi in mostra quest'anno col Benfica. Il cartellino di Siqueira è però del Granada della famiglia Pozzo e il club portoghese ha ottenuto un diritto di prelazione per acquistarlo a 10 milioni. L'Inter, che per prima nel 2005 portò il ragazzo in Italia per poi cederlo all'Udinese, dopo aver preso contatti con il procuratore del giocatore attende che il Benfica faccia le sue mosse.

Sulla strada dei nerazzurri ci sono anche e soprattutto il Real Madrid e l'Atletico di Simeone che ha individuato in Siqueira il sostituto di Filipe Luis, finito nel mirino del Chelsea.

Molto più fredda invece la pista interista per Caner Erkin che non ha ancora rinnovato con il Fenerbahce ma non entusiasma Mazzarri.