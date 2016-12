Mazzarri: "Comincia un nuovo ciclo. Mercato? Vedremo cosa accade"

10:15 - Il tecnico dell'Inter Walter Mazzarri, intervistato da Radio Marte, ha parlato di molteplici argomenti, dal mercato al futuro, passando per la stagione appena conclusa: "Comincia un nuovo ciclo, quest'estate capiremo dove ci porterà: bisogna attendere il mercato, come dice il presidente Thohir. Per l'anno prossimo le protagoniste saranno Juve, Roma e Napoli: sono società sane, hanno i bilanci in ordine e faranno la Champions".

Parole anche in merito al Fair Play Finanziario e sulla sua ex squadra, il Napoli: "E' fondamentale: bisogna far coincidere i risultati sportivi con quelli economici. I miei 4 anni a Napoli sono stati l'emblema di questo. Sarà un piacere tornare a Napoli da turista: è una parte importante della mia vita e della mia carriera".