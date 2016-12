Maxi offerta del Barça per James Rodriguez

10:35 - Dalle parti di Madrid stanno già tremando, ricordando la telenovela Neymar e sperando nell'esito contrario. Questa volta il grande oggetto del contendere è il gioiello colombiano James Rodriguez. Il Real Madrid è da tempo sulle tracce del giocatore, ma il Barcellona secondo 'El Confidencial' avrebbe offerto novanta milioni al Monaco per convincerli a cedere il giovane trequartista capocannoniere del Mondiale.

I Blancos sono attualmente bloccati sul mercato dalla posizione di Di Maria, sul quale c'è il forte interessamento del Psg, che però non ha ancora formalizzato offerte ufficiali, mentre gli azulgrana sulla spinta del rinnovamento invocato a gran voce e dei milioni provenienti dalle cessioni di Sanchez e Fabregas potrebbe ancora una volta avere la meglio.Tra i due litiganti, il terzo potrebbe godere: il numero dieci colombiano ha recentemente affermato di voler continuare, almeno per un'altra stagione, al Monaco. Novanta milioni di buoni motivi firmati Barcellona potrebbero far vacillare la convinzione del trequartista.