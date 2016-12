Maxi Lopez, oggi primo allenamento con la Sampdoria

13:54 - Maxi Lopez è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. L'ex attaccante del Catania oggi si unirà al resto della squadra a Bogliasco e disputerà infatti il primo allenamento da blucerchiato agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore ha firmato un contratto biennale. Arriva in prestito gratuito dal Catania, con diritto di riscatto fissato in 1.5 milioni di euro. Non al meglio della condizione fisica, potrebbe comunque essere già in panchina contro il Genoa.