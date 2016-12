Matri si presenta al Grifone: "Ho voglia di rinascere"

11:16 - E' nato Alessandro Matri 2 . Nel battesimo con la maglia del Grifone, il nuovo attaccante del Genoa ha mostrato tutto l'entusiasmo per la nuova avventura: "Voglio dimostrare che la scorsa stagione è stata solo un incidente di percorso". Domande anche riguardo un possibile ritorno in azzurro alle quali la punta ha risposto: "Il mio pensiero è rivolto unicamente al Genoa, attraverso le prestazioni con questa maglia posso tornare in Nazionale".

"Sono onorato di essere qui e di far parte del club più antico d’Italia, ho scelto il Genoa per la maglia, i suoi tifosi e la storia di questa squadra". Dopo visite mediche, firma e prime dichiarazioni ora i tifosi del Genoa aspettano i gol.