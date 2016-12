Matri: "Alla Fiorentina darò il massimo, al Milan è partita male"

16:43 - Per Matri inizia una nuova avventura. Dopo solo sei mesi in rossonero, il Milan infatti è ormai alle spalle. Ora il presente è viola. "Da parte mia c’è molta motivazione e voglia di tornare ai livelli dell’anno scorso - ha spiegato durante la presentazione a Firenze -. Ho bisogno di staccare e ripartire, al Milan non era partita bene, non mi sentivo tranquillo". "Darò più del mio massimo alla Fiorentina - ha aggiunto -. Gomez? Siamo compatibili".

Prima i ringraziamenti di rito, poi alcune spiegazioni sullo scarso rendimento in rossonero. "Ringrazio il Milan che mi ha dato la possibilità di venire qua ma anche la famiglia Della Valle perché ha fatto uno sforzo per venire incontro alle mie esigenze dei prossimi sei mesi - ha precisato l'attaccante -. Ho preso una decisione importante perché non è facile lasciare una squadra come il Milan dopo soli 6 mesi". "La colpa per questa prima parte di stagione è soprattutto mia, sono stati 6 mesi particolari - ha continuato -. Ho avuto dei problemi di ambientamento in campo ma solo da parte mia. Qua cercherò di avere più continuità". "Con i tifosi del Milan il feeling non è mai partito, la tifoseria si attendeva rinforzi in altre zone del campo - ha proseguito -. I tifosi hanno fatto sentire comunque la loro stima e la loro fiducia, poi le prestazioni sul campo parlano. Ad un giocatore dispiace sentirsi contestato ma ci può stare".



L'interesse della Fiorentina, del resto, è di lunga data. "Dai tempi di Cagliari c'era l’interessamento della Fiorentina. Il presidente mi disse 'prima o poi ce la faremo'", ha detto Matri, che poi ha parlato anche della sua futura convivenza in campo con Gomez: "Ho giocato la maggior parte della mia carriera calcistica con una seconda punta. Gomez non è un attaccante statico, siamo due giocatori compatibili. Il mister ha un'idea di gioco molto offensiva e ci sarà la possibilità di vederci insieme ma anche di alternarci".



Quanto all'eventuale chiamata di Prandelli per i Mondiali, Matri invece tiene un profilo basso: "La Nazionale? Il mio primo obiettivo è far bene qua, per me è fondamentale. Se farò bene qua ci sarà la possibilità di essere convocato. Rincorrere la Nazionale è l’obiettivo di qualsiasi giocatore, ma quello principale è un altro". "Spero di ambientarmi il più presto possibile, ci sono tutte le possibilità per farlo - ha continuato -. Per Catania sono pronto perché mi sono sempre allenato e quindi dal punto di vista fisico sono ok. Sono a disposizione del mister".



Infine un accenno allo spinoso passato in bianconero: "Sul mio trascorso juventino chiedo pazienza ai tifosi, mi ritengo un professionista. Cerco di dare il massimo per la squadra che crede in me e per la quale gioco. Non potevo non dare il massimo nella Juventus, con la Fiorentina il mio impegno sarà ancora più alto perché ha puntato su di me in un momento di difficoltà