Marotta fa una promessa: "Pirlo e Pogba restano alla Juve" 

18:44 - Pogba e Pirlo: i dilemmi della Juventus per il mercato della prossima estate. Ma prima di Cagliari-Juventus, Beppe Marotta parla chiaro. E dice: "Parleremo col Psg, che ci riferirà le sue proposte. Ma la nostra risposta è già sancita: sarà un no secco e cortese. La Juventus si tiene i grandi giocatori". E su Pirlo: "Parleremo nel dettaglio del suo nuovo contratto più avanti. Ma sono ottimista: insieme siamo felici".

Pogba non andrà al Paris Saint Germain, nessun problema per il rinnovo del contratto di Pirlo, perché la Juve vuole "consolidare questo gruppo". Beppe Marotta chiude la porta alla cessione del francese. "Ascolteremo quello che ci potrebbero dire, ma la risposta è sicuramente e seccamente negativa. Noi non vogliamo parlare di calciomercato del futuro, ma soprattutto ribadisco un concetto: la Juventus è una società tra le più blasonate, è la storia stessa che lo dice, al mondo, quindi non è il caso di immaginare delle cessioni, anzi vorremmo consolidare questo gruppo, quindi questo è quello che potremmo dire".

Sul contratto di Pirlo: "Noi abbiamo sempre dichiarato ottimismo, l'aveva dichiarato il presidente Andrea Agnelli, l'ho dichiarato io. L'ottimismo è legato al fatto che Pirlo si trova bene con noi, quindi credo sia abbastanza scontata la sua permanenza in Juventus. Chiaramente affronteremo la discussione più avanti, però direi che c’è ottimismo".