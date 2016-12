ManUtd su Cavani: pronti 60 milioni di euro 

13:56 - Nonostante le vittorie di squadra, la sua avventura al Psg non gli sta riservando le soddisfazioni personali che sperava e così Edinson Cavani potrebbe pensare di lasciare Pargi. Anche perché per lui si sta scatenando una guerra in Premier League. E dopo Manchester City e Chelsea, anche il Manchester United ha deciso di fare un tentativo per il Matador. Per lui sarebbero pronti a sborsare qualcosa come 60 milioni di euro.

I Red Devils sono alla ricerca di un top player per rilanciarsi e hanno individuato nell'ex Napoli, non utilizzato a dovere da Blanc, l'uomo giusto. Per avere Cavani, però, bisognerà cedere un pezzo grosso e Robin van Persie sarebbe il sacrificato visto che Rooney non si tocca. Anche perché lo United avrebbe a disposizione solo una trentina di milioni di euro di soldi "freschi" da investire nel mercato e il resto dovrebbe arrivare dalle cessioni.