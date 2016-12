Mandzukic, il Monaco ha pronta un'offerta di 26 milioni di euro

13:51 - Dal momento in cui ha dichiarato che lascerà il Bayern Monaco per incompatibilità con il gioco di Pep Guardiola, Mario Mandzukic ha ogni giorno una nuova pretendente e il Milan una nuova rivale nella corsa per l'attaccante croato. Secondo quanto riportato da fonti tedesche, al Real Madrid si sarebbe ora aggiunto anche il Monaco, che avrebbe già pronta un'offerta di 26 milioni di euro da presentare ai dirigenti del club bavarese.

Piena di insidie, dunque, la strada del Milan per arrivare a Mandzukic, classe 1986, in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore rossonero Pippo Inzaghi: per la punta della nazionale croata c'è la fila delle big straniere.