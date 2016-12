Mancini vuole Cambiasso: il Galatasary sull'argentino 

13:30 - Contratto in scadenza tra sei mesi, futuro ancora tutto da decifrare. Da qui il contatto. Mancini chiama Cambiasso e la domanda è semplice, scontata: "Ciao Esteban, perché non vieni a Istanbul?". Più o meno questo quanto appare sulla stampa turca: il Galatasaray vuole il centrocampista argentino dell'Inter, la chance per ripartire dopo dieci anni in nerazzurro in un campionato emergente e con la prosipettiva di poter giocare la Champions.

Parole. Nulla più per ora. Parole che pesano, però, perché sono quelle di un tecnico come Roberto Mancini che Cambiasso lo ha voluto e rilanciato all'Inter dopo l'esperienza al Real Madrid, magari in un rapporto fatto anche di scontri tra personalità forti ma senpre leale, ma basato sempre sulle fondamenta di una grande stima professionale. Il progetto, in casa Galatasaray, c'è, i soldi pure: i prossimi due mesi chiariranno le prospettive. Dopo essere arrivato nell'estate del 2004 e aver vinto tutto con l'Inter per il Cuchu potrebbe dunque iniziare tra qualche mese una nuova vita calcistica.