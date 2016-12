Mancini, niente Napoli: "Non c'è mai stato nulla"

16:24 - Visto il difficile momento di Rafa Benitez al Napoli, sono cominciati a circolare i nomi dei possibili eredi dello spagnolo. Tra questi, spiccava quello di Roberto Mancini. L'ex allenatore di Inter e Galatasaray ha smentito però qualsiasi contatto con la società partenopea, in occasione di un incontro a Viareggio: "Non c'è mai stato nulla per la panchina del Portogallo, come pure nulla anche per quella del Napoli".

Il tecnico di Jesi ha parlato anche dell'inizio del campionato: "Sono partite bene Juventus e Roma, ma è ancora presto, ci sono compagini come l'Inter ed il Milan stesso che possono sicuramente fare bene. Il Napoli può recuperare, poi la Fiorentina ha perso due attaccanti forti come Rossi e Gomez, quindi non è stata certo fortunata". Un commento anche alle prestazioni delle italiane in Champions League: "La Roma è partita bene, come la Juventus, quindi guardiamo avanti con fiducia".