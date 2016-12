Manchester United: via alla rivoluzione con 250 milioni 

16:36 - Il Manchester United si candida per un ruolo da grande protagonista nel prossimo mercato. I Red Devils hanno ufficializzato il nuovo manager Van Gaal e sono pronti a spendere 250 milioni di euro per tornare ai massimi livelli dopo una stagione disastrosa. L'olandese, secondo il Daily Mail, ha già fatto la lista, tutti nomi importanti: si va da Robben a Kroos, passando per Hummels e Fabregas. L'Old Trafford è pronto ad accogliere nuovi campioni.

LA LISTA DI VAN GAAL

Cesc Fabregas - Può lasciare Barcellona e conosce bene la Premier League dove è cresciuto e maturato con l'Arsenal. Costo dell'operazione elevato, ma i blaugrana hanno deciso di puntare su Pogba e sono "costretti" a venderlo.

Mats Hummels - Van Gaal ha bisogno di un forte difensore per compensare la partenza di Vidic, direzione all'Inter. Il suo erede è stato individualizzato nel centrale del Borussia Dortmund.

Arjen Robben - Sicuramente il pezzo pregiato, la ciliegina sulla torta. Van Gaal lo conosce bene per averlo allenato al Bayern Monaco. Durante il Mondiale cercherà di convincerlo a sposare la causa del Manchester United.

Toni Kroos - Dal Bayern Monaco potrebbe arrivare anche il centrocampista. Con la rivoluzione a centrocampo sarebbe completa. Strapparlo ai tedeschi non sarà facilissimo.