Manchester United, Van Gaal a Fellaini: "Non c'è posto per te". Napoli spera

14:50 - L'avventura di Marouane Fellaini al Manchester United è finita. Louis Van Gaal, nuovo tecnico dei Red Devils, l'ha comunicato direttamente al centrocampista belga e ad altri cinque giocatori tra cui Kagawa, Nani e Rafael. I Red Devils ascolteranno ogni offerta e sul gigante ex Everton in posizione di vantaggio c'è il Napoli. Gli azzurri hanno chiesto Fellaini in prestito con pagamento dell'ingaggio a metà tra le due società.

"Nel mio Manchester non c'è posto per te, ascoltiamo tutte le offerte perché non è qui il tuo futuro". Con queste parole il Daily Mail riporta l'esito dell'incontro tra Van Gaal e i giocatori considerati in esubero, tra cui Fellaini. Una storia durata meno di un anno e destinata a creare una minusvalenza importante in casa United. Al contrario può sorridere il Napoli che vede avvicinarsi il centrocampista belga. La proposta degli azzurri è chiara e rivolta al prestito e un accordo di massima col giocatore è già stato trovato. Resta solo da capire se non ci saranno interferenze da altre società di Premier League. Gli altri giocatori in uscita da Manchester sono: Rafael, Zaha, Nani, Kagawa e Keane.