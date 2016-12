Manchester United, ultimatum a Moyes: ha tre partite per salvare la panchina

11:47 - Tre partite per risollevare la stagione. Tre partite per salvare una panchina sempre più traballante. Il futuro di David Moyes verrà deciso nei prossimi sette giorni e dipenderà dai risultati che il Manchester United riuscirà a ottenere tra Champions e Premier League. Secondo il Daily Mail, la proprietà dei Red Devils è pronta a cambiare nel caso in cui le cose dovessero precipitare. E il suo possibile sostituto potrebbe essere Ryan Giggs.

Prendere la panchina dei Red Devils dopo 27 anni di Alex Ferguson sarebbe stato complicato per chiunque, ma è anche vero che una stagione del genere, a Manchester, non la immaginava nessuno. Eliminato in Fa Cup (fuori ai 32.mi) e Coppa di Lega (out in semifinale), lo United è settimo in Premier League a -12 dal quarto posto.



L'ultimo k.o. casalingo (0-3) contro il Liverpool ha messo con le spalle al muro Moyes, a cui restano tre gare per salvare la panchina. La prima, probabilmente la più importante, è in programma mercoledì a Old Trafford ed è il ritorno degli ottavi di Champions. Il Manchester United, per passare il turno, dovrà ribaltare il 2-0 subìto in casa dell'Olimpiacos. Sabato, poi, i Diavoli Rossi faranno visita al West Ham (Premier League) mentre martedì 25 marzo è in programma il derby contro il City.



Se Moyes dovesse uscire indenne, rimarrebbe quasi certamente sulla panchina dello United almeno fino al termine della stagione. In caso contrario, la proprietà del club è già pronta a esonerare il tecnico. Al suo posto sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi Ryan Giggs, che con lo scozzese - oltre a trovare poco spazio - non ha instaurato un grande feeling. A 40 anni, il fuoriclasse gallese potrebbe così anticipare la chiusura della carriera.