Manchester United: si punta anche Hamsik 

16:14 - Il Manchester United pensa in grande e Moyes vuole pescare in Italia i nuovi rinforzi: sulla lista ci sono Vidal, Pogba e Hamsik. Per i due gioielli della Juve il discorso è complicato: il cileno non è in vendita, mentre per il francese c'è il Psg in pole. Così il manager dei Red Devils ha pensato al talento del Napoli con cui nei prossimi mesi si può intavolare una trattativa. De Laurentiis, come sempre, è disposto ad ascoltare tutte le proposte.

Moyes è stato a Cagliari per vedere la Juve: il manager inglese, venuto per Vidal, è rimasto impressionato anche da Pogba. Con la Juve è già stato fatto un sondaggio: no secco per il cileno, nì per il francese. I bianconeri venderanno solo uno dei suoi gioielli e l'indiziato numero uno è Paul che sicuramente ha più mercato e una valutazione maggiore. Pogba interessa a mezza Europa e il Manchester United è pronto a sborsare 50 milioni di euro per riavere il centrocampista cresciuto in casa. Un'operazione folle visto che i Red Devils lo hanno perso solo due stagioni fa a parametro zero. Poi il Psg è notevolmente in vantaggio e in un'asta avrebbe sicuramente la meglio.

Ecco perché in Inghilterra stanno pensando ad Hamsik che con almeno 30 milioni di euro può essere strappato a De Laurentiis.