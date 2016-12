Manchester United, Rooney: rinnovo da 18 milioni a stagione

12:06 - Dopo l'acquisto di Mata dal Chelsea per 43 milioni di euro, il Manchester United ha pronto un altro colpaccio, ovvero il rinnovo del suo miglior giocatore: Wayne Rooney. Il contratto della punta scadrà nel 2015 ma Paul Stretford, manager di Wazza, è stato più volte avvistato a Carrington, centro sportivo dei Red Devils. L'ex Everton verrebbe blindato con un prolungamento record da 18 milioni di euro a stagione (350 mila a settimana).

Nell'anno del dopo Ferguson, in cui i diavoli rossi sono fuori dalla lotta per la Premier e l'Old Trafford non è più quel fortino che era negli anni con lo scozzese, la conferma di Rooney getta le basi per lo United che verrà. Per l'accordo è stato fondamentale il riallacciarsi dei rapporti tra la punta e Moyes, già insieme ai tempi dell'Everton e non molto d'accordo ai tempi.

Confermare l'uomo simbolo significa anche togliere subito tutte le speranze delle varie squadre da tempo interessate a Rooney, vale a dire il Psg, il Chelsea ma soprattutto il Real Madrid. Per buttarsi alle spalle una stagione così complicata e ripartire per rivivere al più presto i fasti passati con Fergie non si può lasciar scappare un talento del genere. Il nuovo United ricomincerà da lui.