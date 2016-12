Manchester United: Rooney rinnova fino al 2019

21:16 - Wayne Rooney e il Manchester United: un rapporto che proseguirà almeno per i prossimi cinque anni, a suon di milioni. Una pioggia di soldi che ha convinto la stella inglese a rinnovare il suo contratto con i Red Devils fino al 2019, vedendo lievitare il suo stipendio da 250.000 a 300.000 sterline a settimana. L'attaccante, dunque, guadagnerà oltre 17 milioni di euro a stagione.

Wayne Rooney rinnova con lo United. Per buona pace del Chelsea di Mourinho e del Real Madrid, l'asso inglese ha firmato il nuovo contratto con i Red Devils. "Sono davvero entusiasta di far parte del futuro del club - le parole dell'attaccante -. Sono convinto che questo sia l'inizio di un altro capitolo di successo della storia del Manchester United". L'attaccante, 28 anni, è stato convinto da Moyes e, soprattutto, dal nuovo stipendio proposto, passato da 250.000 a 300.000 sterline a settimana.



Questo aumento porta Rooney ad entrare nel "gotha" dei calciatori più pagati al mondo, molto vicino alle cifre incassate da Messi e Ronaldo, più di quando guadagna Ibrahimovic. Non c'è da stupirsi dunque, se nell'ultimo allenamento dello United il volto di Rooney fosse disteso e molto sereno: con una salita così del suo conto in banca...

