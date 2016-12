Manchester United: pronti 125 milioni per Di Maria

10:32 - Il clamoroso flop nell'esordio casalingo nella Premier League ha fatto scattare subito l'allarme nel Manchester United, che ha deciso di fare sul serio sul mercato. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' infatti, i Red Devils sarebbero pronti a fare un investimento shock per Angel Di Maria: 100 milioni di sterline complessivi (125 milioni di euro), di cui la metà andrebbero al Real Madrid e il resto all'argentino con un ingaggio fino al 2019.

Non solo Guarin e Vidal. Obiettivo Benatia per la difesa ma c'è altro. Il Manchester United mette nel mirino un altro pezzo corteggiatissimo, Angel Di Maria, che diventa a questo punto l'obiettivo numero uno del mercato dei Red Devils, viste le cifre stratosferiche in questione. Il 'Daily Mail' parla infatti di un'offerta di 125 milioni di euro per l'argentino, da tempo nell'orbita del Psg, che anche in questi giorni continuerebbe a trattare con il presidente del Real Madrid Florentino Perez nonostante le smentite di facciata. Ora però il club di Al Khelaifi dovrà vedersela con la pericolosa concorrenza dello United. Per Di Maria il club di van Gaal starebbe preparando un contratto quinquennale da circa 13 milioni di euro a stagione. La scoppola della 'prima' in campionato ha lasciato il segno: urgono rinforzi. Ma solo 'stellari'.